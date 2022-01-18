بعد هجوم أبوظبي.. التحالف في اليمن يعلن تنفيذه ضربات جوية على صنعاء

2022/01/18 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذه ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف ما وصفه بـ"قيادات إرهابية" شمال صنعاء.

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