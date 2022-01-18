إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية بغداد - عاجل

2022/01/18 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، اجراءات امنية مشددة، وخاصة على اصحاب السيارات والدراجات النارية.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "أوامرا صدرت بتشديد الاجراءات الامنية، وعدم استثناء اي جهة من التفتيش، منها السيارات التي تحمل باجات او تصاريح امنية".

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