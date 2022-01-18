(سكريم) ينتزع الصدارة من (سبايدرمان) في صالات أمريكا

2022/01/18 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّرت‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬سكريم‭” ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مؤكّدةً‭ ‬بالتالي‭ ‬الشغف‭ ‬المستمر‭ ‬تجاه‭ ‬أفلام‭ ‬الرعب،‭ ‬ومزيحةً‭ ‬فيلم‭ “‬سبايدر‭- ‬مان‭” ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬متصدّراً‭ ‬الترتيب‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬شركة‭ “‬إكزيبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬وحقق‭ ‬أحدث‭ ‬أفلام‭ ‬سلسلة‭ “‬سكريم‭” ‬30,6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬الجمعة‭ ‬والأحد،‭ […]

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