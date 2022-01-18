وفاة بيكاسو اليوناني الرسام الذي يستوحي لوحاته من الاساطير

2022/01/18 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الرسام‭ ‬اليوناني‭ ‬أليكوس‭ ‬فاسيانوس‭ ‬المعروف‭ ‬بشخصياته‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬الأساطير‭ ‬والفلكلور‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬ابنته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وأوضحت‭ ‬فيكتوريا‭ ‬فاسيانو‭ ‬أن‭ ‬أليكوس‭ ‬فاسيانوس‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬طريح‭ ‬الفراش‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬باباغو‭ ‬بضاحية‭ ‬أثينا،‭ ‬توفي‭ “‬أثناء‭ ‬نومه‭” ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ […]

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