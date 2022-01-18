رحيل السينمائي جان كلود لور أبرز مخرجي كيبيك

2022/01/18 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬السينمائي‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬لور،‭ ‬مخرج‭ ‬أفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬كثيرة‭ ‬طبعت‭ ‬تاريخ‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬كيبيك‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاما‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬كيبيك‭ ‬فرنسوا‭ ‬لوغو‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تعزية‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬لور‭ ‬كان‭ “‬رائدا‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والتلفزيون‭ ‬في‭ ‬كيبيك‭”.‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬السينمائي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬جراء‭ ‬مضاعفات‭ […]

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