قضية لا تموت - شريف حتاتة

2022/01/18 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ---------------------------------- أخطو فوق البلاط الأملس يلمع من فرط النظافة .



أتطلع إلى النقوش ، والجدران .



إلى عواميد مستديرة من الرخام ، ولافتات مكتوبة بحروف سوداء على سطح من القيشانى.



تتدلى عند كل منحنى ، أو مدخل أو باب فننقاد معها .



نور قوى ينسكب على كل الأشياء فيه سهولة هادئة ، مريحة للأبصار ، وكأنه يضخ من مكان ما فى السقف العالى . هبطت الطائرة منذ دقائق فى مطار " دمشق " .



اتجه ......





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