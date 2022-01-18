تربية الانبار: تعطيل الدوام في 4 اقضية بسبب الاحوال الجوية

2022/01/18 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لتربية الانبار، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي لمدارسها في 4 اقضية بالمحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “يوم غد دوام رسمي ولا توجد عطلة عدا بعض أقسام التربية في الاقضية (الرطبة وعنه وراوه والقائم)”.واشار الى ان “التعطيل يأتي بسبب سوء الاحوال الجوية وبرودة الجو في تلك المناطق”، مبينة […]

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