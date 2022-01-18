2022/01/18 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة، الاثنين، "التزامها الصارم" بالدفاع عن حلفائها، كوريا الجنوبية واليابان، والتزامها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "بالكامل"، كما دعت كوريا الشمالية إلى "وقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار" والدخول في حوار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تطالب كورويا الشمالية بـ "وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تطالب كورويا الشمالية بـ "وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).