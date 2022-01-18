واشنطن تتصدر الإدانة الدولية للهجوم الإرهابي والامارات تؤكد احتفاظها بحق الرد على الحوثيين

2022/01/18 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرياض‭ – ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬‭-‬‭ ‬واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬صنعاء‭ -‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬تحتفظ‭ ‬‮«‬بحقها‭ ‬في‭ ‬الرد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬شنها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬ادانة‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬للاعتداء‭ ‬،‭ ‬وتصدرت‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬والسعودية‭ ‬تلك‭ ‬الإدانة‭..‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تحتفظ‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ […]

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