لا تقل حكومة جديدة

2022/01/18 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هل‭ ‬ستتشكل‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أم‭ ‬ستمضي‭ ‬الأوضاع‭ ‬الى‭ ‬الفوضى؟‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬باختيار‭ ‬احد‭ ‬الاحتمالين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تكملة‭ ‬الصورة،‭ ‬وارى‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستولد،‭ ‬مادام‭ ‬البرلمان‭ ‬انعقد‭ ‬وسيمضي‭ ‬بكل‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬به،‭ ‬لكن‭ ‬احتمال‭ ‬استمرار‭ ‬الفوضى‭ ‬الأمنية‭ ‬فعلا‭ ‬او‭ ‬تهديدا،‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬وارد‭ ‬وبقوة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬ولادة‭ […]

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