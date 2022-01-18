إيران تتطلع إلى فتح سفارتها في السعودية وتربط الاتفاق النووي بالقرار الأمريكي

2022/01/18 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬جدة‭ -‬الزمان‭ ‬ اعتبرت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬‮«‬المهمة‮»‬‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬يتطلب‭ ‬‮«‬قرارا‭ ‬سياسيا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬أحاديا‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬ لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تلوح‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬غير‭ ‬جاهز‭ ‬والوقت‭ ‬ينفد‭ .‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ […]

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