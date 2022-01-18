بعد شائعات فيسبوكية… تربية الانبار: لا عطلة لدوام المدارس الثلاثاء

2022/01/18 | 00:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبارنفى مدير تربية محافظة الأنبار غربي العراق، نافع الدليمي، يوم الثلاثاء، تعطيل دوام مدارس المحافظة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت خبراً نص على، “نظرا للظروف الجوية وموجة البرد القاسية، تربية الانبار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في جميع مدارس محافظة الانبار”.وقال الدليمي، في تصريح صحفي ان …

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