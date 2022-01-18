الامارات تدعو امريكا لتصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية

2022/01/18 | 00:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الاثنين الى إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.وقال مسؤول إماراتي رفيع المستوى لموقع “أكسيوس” إنه “وخلال المكالمة بين عبد الله بن زايد والوزير بلينكن، كان هناك نقاش حول فكرة إعادة تصنيف الحوثيين على […]

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