محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة

2022/01/18 | 00:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس المحافظة.وقال المحافظ في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس الانبار الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يوم غد الثلاثاء، الثامن عشر من شهر كانون الثاني، بسبب انخفاض درجات الحرارة، حرصاً على ابنائنا الطلبة والتلاميذ من برودة […]

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