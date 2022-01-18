غوتيريش يدعو الليبيين إلى

2022/01/18 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، الاثنين، الأطراف الليبية إلى "العمل معا" لإجراء "انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا ضرورة "الانسحاب الكامل" للمرتزقة والقوات الأجنبية.

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