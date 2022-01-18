محافظ الأنبار يعلن تعطيل الدوام في عموم مدارس المحافظة

2022/01/18 | 01:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واعأعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس المحافظة اليوم الثلاثاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس الانبار الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يوم الثلاثاء، الثامن عشر من شهر كانون الثاني، بسبب انخفاض درجات الحرارة، حرصاً على ابنائنا الطلبة والتلاميذ من برودة الطقس".

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