بعد نفي مديرية التربية… محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام في المدارس الثلاثاء

2022/01/18 | 01:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن محافظ الأنبار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس المحافظة الثلاثاء 18 كانون الثاني بسبب انخفاض درجات الحرارة.وكان مدير تربية محافظة الأنبار، نافع الدليمي، نفى يوم الثلاثاء، تعطيل دوام مدارس المحافظة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت خبراً نص على، “نظرا للظروف الجوية وموجة البرد القاسية، …

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