محافظة الأنبار تعطل الدوام الرسمي في مدارسها الثلاثاء

2022/01/18 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس المحافظة اليوم الثلاثاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، أن "محافظ الانبار يعلن تعطيل الدوام الرسمي في عموم مدارس الانبار الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يوم الثلاثاء، الثامن عشر من شهر كانون الثاني، بسبب انخفاض درجات الحرارة، حرصاً على ابنائنا الطلبة والتلاميذ من برودة الطقس".

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