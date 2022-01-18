المرصد السوري: مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

2022/01/18 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن لاجئا عراقيا قتل في مخيم الهول، مساء الأحد، بإطلاق الرصاص عليه في مناطق متعددة من الجسم، مضيفا أن من المرجح أن تكون "خلايا تنظيم الدولة" وراء الهجوم.

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