الصحة: هناك ضرورة لإعطاء الجرعة الثالثة لفئتين

2022/01/18 | 01:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت وزارة الصحة، آلية تثبيت الجرعة الثالثة المعززة لمواجهة فيروس كورونا، فيما ردت على المطالبات بجعل بطاقة التطعيم مشابهة لبطاقة التلقيح الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بعد أخذ اللقاح يتم ختم بطاقة التلقيح بما يشير إلى إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك يعد إجراءً روتينيًا".

وأضاف أنّ "هناك ضرورة لتلقي الجرعة الثالثة لكبار السن الذين يصابون بأمراض مزمنة وبعض الفئات المهنية التي تعمل في المؤسسات الصحية".

وحول إمكاينة تحويل بطاقة التقليح الى حجم مشابه للبطاقة الوطنية، بيّن البدر أن "الوزارة تعتمد في الوقت الحالي على البطاقة الورقية والبطاقة الالكترونية للسفر ومن الممكن أن يكون هناك تطوير لتسهيل الإجراءات مستقبلًا".

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