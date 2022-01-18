كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين

2022/01/18 | 01:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".هذا وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.

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