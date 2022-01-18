شاهد بالفيديو.. اتصالات تصدم غرفة الطوارئ في العراق !! | تقرير

2022/01/18 | 01:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HEFD_km0K1k

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