شاهد بالفيديو.. عصابة تروي تفاصيل سرقة المنازل المقفلة في جانب الكرخ من العاصمة

2022/01/18 | 01:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t3jBGNBH_JY

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