الحوار الفلسطيني في الجزائر: مجاملة أم فرصة جدية - نهاد ابو غوش

2022/01/18 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشهل يمكن ان تنجح جولة الحوار الفلسطيني في الجزائر في إنجاز ما فشلت في تحقيقه عشرات جولات الحوار السابقة التي جرت في غير عاصمة ومدينة عربية وإقليمية؟ وما الذي تملكه الجزائر للتأثير في المتحاورين ودفعهم للاتفاق أولا، أو للبدء في تنفيذ الاتفاقيات السابقة؟في البداية لا بد من الإشارة إلى أن جميع الفلسطينيين، وعلى اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية يكنّون للجزائر، بلدا وشعبا وحكومة اح ......





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