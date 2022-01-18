استفزازات روسيا في أوكرانيا.. ذريعة لتحقيق هدف يخطط له بوتين

2022/01/18 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل يوم تصبح الحرب في أوروبا أقرب، بينما يدق المسؤولون الاستخباريون في القارة وفي الولايات المتحدة نواقيس الخطر محذرين من تزايد احتمالات وقوع نزاع عسكري على الحدود الروسية الأوكرانية.

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