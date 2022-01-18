الأسود يباشرون تدريباتهم تحضيراً للتجريبية

2022/01/18 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

باشرَ منتخبنا الوطني بكرة القدم تدريباته في ملعب الشعب الدولي أمس الاثنين، تحضيراً لمباراة اوغندا الودية التي من المؤملأن تقام يوم الجمعة المقبل، ويأتي اللقاء التجريبي الذي يضيفه ملعب المدينة في إطار استعدادات أسود الرافدين لملاقاةإيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر .2022

واختار المدرب المونتينيغري زيليكو بتروفيتش في قائمته 21 لاعباً،هم فهد طالب وعلي ياسين وحسن أحمد، وأحمد ابراهيم ومناف يونس ومصطفى ناظم وميثم جبار وسامح سعيد وحسن رائد ومنتظر محمد وشيركو كريم، فضلاً عن محمد علي عبود وياسر قاسم واحمد فاضل وسجاد جاسم وحسين علي واحمد فرحان وحسن عبد الكريم وعلاء عباس وعلي يوسف، إضافة إلى حسين جبار الذي حل بديلاً للمحترف احمد ياسين، الغائب جراء إصابته بفيروس كورونا.

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