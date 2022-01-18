منتخب اليد يواجه الإمارات في بطولة آسيا

2022/01/18 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

يقصُ منتخبنا الوطني لكرة اليد شريط مشاركته في بطولة آسيا الـ 20 التي تحتضنها السعودية حتى 31 من الشهر الحالي، وذلك في الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء في مدينة الدمام بمواجهة نظيره الإماراتي ، في حين يلتقي منتخبنا مع قطر الجمعة المقبل ويختتم منافسات مجموعته الأحد من الأسبوع المقبل بلقاء منتخب عمان .



وكان منتخبنا قد وصل مدينة دمام السعودية فجر يوم الأحد عبر رحلة طويلة شابها العديد من معوقات التأخير في مطار الدوحة وأيضا التأخير في الوصول إلى السعودية إثر عطل أصاب الطائرة القطرية بعد لحظات من إقلاعها .

وأجرى منتخبنا وحدتين تدريبيتين قبل خوض لقاء اليوم الذي يعد الأقوى والأهم كون الإمارات هو المنافس لنا على البطاقة الثانية المؤهلة إلى المراحل المتقدمة ، بينما ستكون مواجهة قطر صعبة على فريقنا للمكانة الكبيرة التي يحتلها العنابي بين أقوياء القارة فضلاً عن حصوله على المركز الثامن في بطولة العالم .

ودخل منتخبنا عدة معسكرات داخلية وخارجية في إيران وقطر أثمرت عن خوض عدد من المباريات التجريبية أمام أندية ومنتخبي إيران وقطر ، جرب من خلالها المدرب المصري مؤمن شريف الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً العديد من اللاعبين واختيار أسلوب اللعب الأمثل للفريق .

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