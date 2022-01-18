ميسي ورونالدو ضمن تشكيل العام من الفيفا

2022/01/18 | 03:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشهد تشكيل عام 2021، المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.وغاب عن التشكيل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والمرشح لجائزة الأفضل مع الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.وجاء تشكيل "الأفضل" في عام 2021، كالتالي:حراسة المرمى: جينالويجي دوناروماالدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - كيفين دي بروينالهجوم: كريستيانو رونالدو - إيريلنيج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسيجاء ذلك في الحفل الذي نظمه فيفا، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.ويقدم الحفل المذيعة البريطانية ريشمين شودوري رفقة جيرمان جيناس، لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق.

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