حرية المرأة.. مُطْلَقة

2022/01/18 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع دخول المرأة عالميا كافة مجالات الحياة بلا استثناء، ومع توالي إنجازاتها سواء على المستوى الحقوقي من حيث استحواذها على المزيد من الحقوق الإنسانية التي يكفلها لها جنسها الإنساني أو على المستوى العملي

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