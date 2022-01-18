2022/01/18 | 05:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MN0_X0Ul_gE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بعد شطب العراق من القائمة السوداء.. خطة أوروبية لدعم الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - بعد شطب العراق من القائمة السوداء.. خطة أوروبية لدعم الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).