محكمة أميركية تؤجل النظر في طعن على قانون الإجهاض في تكساس

2022/01/18 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت محكمة استئناف أميركية، الاثنين، النظر في طعن موجه لقانون في ولاية تكساس يحظر معظم عمليات الإجهاض في الولاية، مما عد على نطاق واسع "هزيمة لعيادات الإجهاض" بحسب وكالة رويترز.

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