لبنان.. عقبة جديدة أمام التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تهدد

2022/01/18 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه التحقيق المتعثر في الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت عام 2020 احتمال الاصطدام بعقبة جديدة قد تتسبب في تركه معلقا من خلال منع صدور أي لوائح اتهام.

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