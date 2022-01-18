متحور أوميكرون.. تحذير من

2022/01/18 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المناطق التي تلقت أول "موجات" من متحور أوميكرون في الولايات المتحدة تلتقط أنفاسها تدريجيا وسط انخفاض أعداد الإصابات اليومية

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