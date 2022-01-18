خام برميل برنت يتخطى حاجز 87 دولاراً للمرة الأولى منذ سبع سنوات

2022/01/18 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات التداول في البورصات، اليوم الثلاثاء، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.مع حلول الساعة 06.41 بتوقيت موسكو، تم تداول برميل مزيج “بحر الشمال” عند 87.31 دولار للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84٪، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار […]

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