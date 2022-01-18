بعد هجوم أبوظبي.. تغريدة رسمية للدفاع عن الإمارات

2022/01/18 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غردت النيابة العامة لدولة الإمارات، الثلاثاء، عن المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من هجوم جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية.

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