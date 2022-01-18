بعد توقف ليومين.. استئناف محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث

2022/01/18 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد توقّف لمدة يومين، استئناف اللقاءات في فيينا بين رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني ورؤساء الوفود الأوروبية.استُؤنفت اللقاءات في فيينا، مساء الإثنين، بين رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني ورؤساء الوفود الأوروبية، بعد توقف لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود إلى عواصمهم للتشاور مع المرجعيات.ويُنتظَر أن تنشط اللقاءات في مختلف […]

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استئناف محادثات فيينا بين إيران والدول الأوروبية الثلاث أولاً على ايرث نيوز.

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