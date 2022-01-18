متنبئ جوي: السليمانية سجلت درجة حرارة 13 تحت الصفر

2022/01/18 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد متنبئ جوي يوم الثلاثاء، أن محافظة السليمانية سجلت درجات حرارة متدنية بعد هطول الثلوج.وكتب المتنبئ الجوي صادق عطية؛ أن مدينة السليمانية سجلت صباح اليوم الثلاثاء (-13°م) تحت الصفر.وأضاف عطية؛ أن العاصمة بغداد سجلت (-1)°م كما سجلت البصرة (7)°م، فيما سجلت الرطبة غربي العراق (-5)°م تحت الصفر.وأوضح عطية أن البرد […]

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