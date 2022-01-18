2021: العام الذي لم تنته فيه الجائحة (ولا الأزمة الاقتصادية) - الرابطة الأممية للعمال



2021: العام الذي لم تنته فيه الجائحة (ولا الأزمة الاقتصادية) - الرابطة الأممية للعمال
2022/01/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#الرابطة_الأممية_للعمال People stand in a queue to receive food aid amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at the Itireleng informal settlement, near Laudium suburb in Pretoria, South Africa, May 20, 2020.

REUTERS/Siphiwe Sibekoهذا العام بدأ بوعد البرجوازية بأنه مع بدء التطعيم، سيتحرك العالم بسرعة نحو نهاية الجائحة.

واقترحت أن هذا من شأنه أن يساعد على وضع حد للتدهور العميق ف ......

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