سنان الشبيبي: عاش متفائلا ومات حزينا - حميد الكفائي

2022/01/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_الكفائي غادر الحياة قبل أيام الاقتصادي الدولي ومحافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، الدكتور سنان الشبيبي، عن عمر ناهز الثمانين عاما، تاركا وراءه سجلا حافلا بالإنجازات والسمعة العطرة، عراقيا ودوليا.تميز د.



سنان بأخلاق رفيعة وتواضع جم، وكان متفائلا في أحلك الظروف، وحتى منظره، الذي يتميز ببشاشة وابتسامة دائمتين، كان يشعِر الآخرين بأن العالم يرفل بالخير والرخاء، وأن المستقبل زاهر ولا داعي للقلق، وه ......





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