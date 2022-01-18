العراق.. الصدر يبحث مع قاآني الخلافات بشأن الحكومة

2022/01/18 | 08:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، بانعقاد لقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني.

وأوضحت المصادر أن الصدر بحث مع قاآني الخلافات مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة.

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قآاني وصل في وقت سابق للعاصمة العراقية بغداد، بعد زيارته للنجف التقى قادة الفصائل المسلحة.

إسماعيل قاآني

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن "قاآني عقد اجتماعا مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة العراقية بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وكشفت مصادر "العربية" و"الحدث" أن زيارة قاآني إلى العراق تأتي بعد زيارة قيس الخزعلي إلى إيران.

هذا ووصل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إلى بغداد بعد زيارته النجف، حيث التقى قادة الفصائل المسلحة.

تأتي الزيارة لمحاولة طهران سد الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يسعى لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

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