مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/01/18 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين بلاغ صحفي حول مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام توجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى سائر القوى الوطنية الفلسطينية بمبادرة دعا فيها إلى بدء حوار وطني شامل من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.



وأكدت المبادرة أن خطورة التحديات التي تواجهها مسيرتنا الوطنية تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي. ودعت المبادرة إلى وقف التراشق ......





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