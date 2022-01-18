خبير اقتصادي: الانتعاش المالي يمنح الحكومة فرصة لتطوير الخدمات والقضاء على البطالة

2022/01/18 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق يعيش انتعاشاً ماليا غير مسبوق بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط، لافتا الى ان الحكومة امام فرصة كبيرة لتطوير البنى التحتية وحل ازمة الخدمات والقضاء على البطالة.وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “البنك المركزي قد تجاوز في احتياطيه الـ 60 مليار دولار، إضافة الى ان النفط […]

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