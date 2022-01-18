برميل برنت يتخطى 87 دولارا للمرة الأولى منذ سبع سنوات

2022/01/18 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.مع حلول الساعة 06.41 بتوقيت موسكو، تم تداول برميل مزيج “بحر الشمال” عند 87.31 دولار للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84٪، وبلغ سعر خام WTI 84.38 دولار للبرميل- […]

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