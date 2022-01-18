خالد بن سلمان: الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات تمثل تهديدا لأمن المنطقة

2022/01/18 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، أن جماعة الحوثيين "اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار".

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