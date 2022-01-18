أسعار النفط تتجاوز حاجز الـ87 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات

2022/01/18 | 09:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات، ليسجل اكثر من 87 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.09٪ إلى 87.33 دولارا للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة عند 87.55 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 تشرين الأول 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.43 بالمئة من تسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 85.02 دولار للبرميل.

قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع إمدادات المنتجات لعملائها المحليين والدوليين بعد حادث في مستودع وقود المصفح.

وقال محللو كومسيك إن أسعار النفط تلقت دعما من انخفاض درجات الحرارة في الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

وقال محللون إنه من غير المرجح أن يتراجع التوازن الضيق بين العرض والطلب، حيث يكافح بعض المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ طاقاتهم المسموح بها ، بسبب نقص الاستثمار وانقطاع التيار، بموجب اتفاق مع روسيا وحلفائها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

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