2022/01/18 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غردت النيابة العامة لدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من هجوم جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية.وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قالت إنها قامت بعملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، الاثنين، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن […]

ظهرت المقالة بعد هجوم أبوظبي..



قرار جديد للدفاع عن الإمارات أولاً على ايرث نيوز.

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