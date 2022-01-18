الطقس: استقرار مؤقت يسبق موجة ثلوج جديدة.. منخفض قطبي نحو العراق

2022/01/18 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر بعض مناطق البلاد بموجة ثلوج بدءاً من يوم الاربعاء المقبل، مع استقرار نسبي في الاجواء خلال اليوم.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (18 كانون الثاني 2022): إن "التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الأجواء اليوم، مع بقاء الأجواء شديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث يتوقع أن تسجل درجات حرارة متدنية في كافة المناطق وخطر تشكل الجليد شمال البلاد وارد، ومن الأربعاء ترتفع الحرارة مجدداً بشكل مؤقت".

وأضاف، "يقترب اليوم من البلاد منخفض جوي قطبي جديد يبدأ تأثيره من الأربعاء وعنوانه الثلوج الكثيفة لكن هذه المرة بشكل أوسع، ويشمل تساقط الثلوج معظم المناطق الشمالية أربيل والسليمانية ودهوك وكركرك والموصل وأجزاء من شمال وشرق صلاح الدين، وربما يشمل تساقط الثلوج الخفيفة مناطق وسط البلاد فجر وصباح الخميس منها العاصمة بغداد وديالى وشرق الكوت، وهي فرصة ضعيفة جداً ومحتمل تغيرها في تحديثات اليومين المقبلين".

وعن طبيعة الرياح بين الأسدي، أنها "ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في مياه الخليج، وعلى الصيادين أخذ الحذر، ومتوقع من يوم الأربعاء تحوّل الرياح إلى جنوبية شرقية في أغلب المناطق بشكل مؤقت وتعود الرياح الشمالية الغربية من الخميس مع نشاط متوقع فيها وموجة برد جديدة".

الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

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