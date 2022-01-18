سجل درجة الانجماد اليوم.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة - عاجل

2022/01/18 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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(-13°م) تحت الصفر هي درجة الحرارة التي سجلتها مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء. والعاصمة بغداد سجلت (-1)°م والبصرة سجلت (7)°م.والرطبة (-5)°م تحت الصفر

❄والانجماد يطال مناطق واسعة من مدن البلاد ويستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.

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