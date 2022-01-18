2022/01/18 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر قرابة (4.5) مليارات دينار.وذكر بيان لهيئة النزاهة ورد لوكالة ايرث نيوز؛ أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ […]

ظهرت المقالة النزاهة: هدر لـ 5.4 مليارات دينار بمصرف حكومي في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: هدر لـ 5.4 مليارات دينار بمصرف حكومي في الأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: هدر لـ 5.4 مليارات دينار بمصرف حكومي في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).