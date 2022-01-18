الامارات تستنجد بالولايات المتحدة ومسؤول أمريكي يبرأ ايران من قصف ابو ظبي

2022/01/18 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سريع أنهم لن يترددوا في "توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية في المرحلة المقبلة".

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